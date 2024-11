QN distretti - Eccellenza agroalimentare a Milano: sviluppo e innovazione nel Mercato Alimentare di Foody

Il convegno si pone l’obiettivo di esplorare le dinamiche e le opportunità di sviluppo del settore agroalimentare all’interno di Foody, il Mercato Alimentare di Milano gestito da Sogemi, uno dei principali hub per la distribuzione e promozione del cibo di qualità in Italia.



Attraverso la partecipazione di esperti del settore, agricoltori, imprenditori, istituzioni e associazioni, si discuterà delle nuove tendenze, delle sfide e delle innovazioni che stanno trasformando il mondo agroalimentare. Il focus sarà sulle tecnologie emergenti, sui modelli di sostenibilità, sulle pratiche di filiera corta e sulla promozione dei prodotti locali.



L’evento rappresenta un’opportunità per promuovere Milano come centro di eccellenza nel comparto agroalimentare, favorendo lo sviluppo economico della città e la crescita sostenibile dell’intero sistema agroalimentare.