QN Distretti | Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla Liguria per l’Italia

All’interno del ciclo QN DISTRETTI, dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, QN Quotidiano Nazionale dedica un appuntamento speciale al Distretto della nautica.
L’evento approfondirà i temi legati legati all’economia nautica e marittima, un settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione. Una delle eccellenze italiane che proprio a Genova ha il suo centro nevralgico: la “Porta del Mediterraneo” è infatti uno degli scali più grandi e strategici di tutto il continente europeo, primo porto italiano per dimensioni e movimentazione.
