Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Qatar: "Adotteremo tutte le misure per rispondere ad attacco Israele"
11 set 2025
Qatar: "Adotteremo tutte le misure per rispondere ad attacco Israele"

Doha, 11 set. (askanews) - Il ministro degli Esteri del Qatar ha avvertito che saranno adottate "tutte le misure legali necessarie" per rispondere all'attacco israeliano senza precedenti contro esponenti di Hamas nel Paese. Le politiche di Israele "minacciano il collasso di tutte le vie di soluzione pacifica nella regione", ha aggiunto il ministro Sultan bin Saad Al Muraikhi, intervenendo alla riunione ministeriale fra Russia e paesi del Golfo (Gcc) a Sochi.