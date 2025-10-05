Pyongyang, Kim Jong Un partecipa alla cerimonia di apertura dell' expo dedicata a innovazione militare

Domenica 5 Ottobre 2025

Il promemoria laico per la pace

Agnese Pini
Il promemoria laico per la pace
Video
VideoPyongyang, Kim Jong Un partecipa alla cerimonia di apertura dell' expo dedicata a innovazione militare
5 ott 2025
Il leader immortalato al Defence Development-2025