Sabato 23 Agosto 2025

Bruno Vespa
VideoPutin-Zelensky, Tajani: "Ginevra la sede migliore per i colloqui"
19 ago 2025
Putin-Zelensky, Tajani: "Ginevra la sede migliore per i colloqui"

Il ministro degli Esteri: "Roma anche ideale ma c'e' il problema del Cpi"