Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPutin: spero mantenere "ritmo del lavoro congiunto" con gli USA
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Putin: spero mantenere "ritmo del lavoro congiunto" con gli USA

Putin: spero mantenere "ritmo del lavoro congiunto" con gli USA

Sarov , 23 ago. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di sperare che "il ritmo della nostra collaborazione" con gli Stati Uniti "sarà mantenuto", una settimana dopo il suo incontro con il presidente statunitense Donald Trump in Alaska. Durante una visita al centro di ricerca nucleare russo di Sarov, Putin ha aggiunto di essere "fiducioso che le qualità di leadership" di Trump "siano una buona garanzia per il ripristino delle relazioni". Putin ha inoltre affermato che Mosca sta "discutendo con i partner americani la possibilità di collaborare" nel settore dell'estrazione mineraria nella zona artica e in Alaska.