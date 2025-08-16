Lunedì 18 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
16 ago 2025
Putin: spero che intesa con Trump apra strada alla pace in Ucraina

Roma, 16 ago. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, dopo il lungo incontro con Donald Trump in Alaska, ha dichiarato di sperare che l'accordo raggiunto con il suo omologo statunitense possa portare alla pace in Ucraina e ha invitato Kiev e i suoi alleati europei a non creare "ostacoli" alla pace e a non tentare quelle che ha definito "manovre dietro le quinte". Putin ha parlato di colloqui in un clima "costruttivo e di reciproco rispetto", affermando che "sono stati molto approfonditi e fruttuosi".