Putin: si può discutere di amministrazione transitoria Onu in Ucraina Murmansk, 27 mar. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha ipotizzato colloqui "con gli Stati Uniti e persino con i paesi europei, oltre che con i nostri partner e amici" sulla "possibilità di una governance temporanea in Ucraina sotto gli auspici delle Nazioni Unite" che consenta al paese di tenere le elezioni e "insediare un governo che goda della fiducia del popolo". Un governo con cui "poi avviare i negoziati su un trattato di pace, firmare documenti legittimi che saranno riconosciuti in tutto il mondo e saranno affidabili e stabili". "Questa è solo un'opzione, non sto dicendo che non ce ne siano altre", ha rimarcato il presidente durante l'incontro con l'equipaggio di un sottomarino nucleare nella città di Murmansk. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, Putin ha ribadito di ritenere le attuali autorità ucraine "non legittime", dal momento che "non si sono tenute le elezioni" e che la Costituzione ucraina prevede che "siano nominate dal presidente". Quindi, ha aggiunto, dal momento che il presidente Volodymyr Zelensky "è illegittimo, allora lo sono anche tutti gli altri".