Putin si congratula con Trump: le idee su Ucraina meritano attenzione Sochi, 8 nov. (askanews) - Da Sochi il presidente russo Putin si è congratulato con Donald Trump per la vittoria alle elezioni definendolo "un uomo coraggioso": "Il desiderio di ripristinare le relazioni con la Russia, di contribuire a porre fine alla crisi ucraina, credo che meriti quantomeno attenzione" ha detto, mettendo sul tavolo uno dei temi aperti dalla rielezione di Trump: quale sarà la politica estera della sua amministrazione, in particolar modo riguardo alle guerre in Ucraina e Medioriente? Zelensky da Budapest, dove ha incontrato i leader europei, ha ribadito la sua posizione: "Dal vertice della Comunità politica europea tenutosi nel Regno Unito a luglio, si è parlato molto della necessità di cedere a Putin, di fare marcia indietro, di fare qualche concessione - ha detto - e in realtà alcuni leader, anche europei, hanno sostenuto con forza la necessità che l'Ucraina facesse concessioni a Putin: è inaccettabile per l'Ucraina e per tutta l'Europa".