Venerdì 5 Settembre 2025

Andrea Martini
5 set 2025
Putin: "Qualsiasi truppa NATO in Ucraina obiettivo legittimo dell'esercito russo"

Le dichiarazioni dopo "la riunione dei Volenterosi" tenutasi a Parigi