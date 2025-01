Putin: "possibili" i colloqui con l'Ucraina, ma non con Zelensky Mosca, 29 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i colloqui con l'Ucraina sono "possibili", ma non con il presidente del paese Volodymyr Zelensky, che ritiene "illegittimo". "Se c'è un desiderio, è possibile chiudere qualsiasi questione legale" sui negoziati con l'Ucraina, finora non vediamo questo desiderio", ha dichiarato in un'intervista rilasciata nella città di Togliatti dove oggi è stato in visita. Putin è tornato sulla questione del mandato presidenziale di Volodymyr Zelensky: "il presidente ha solo un mandato di cinque anni. Tutto qui, nient'altro. Dopo di che, i suoi poteri vengono trasferiti al presidente della Rada", cioè la parlamento.