Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni GazaIsraele GazaMaltempoSentenza Ciro GrilloFunerali Kirk
Acquista il giornale
VideoPutin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore
22 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Putin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore

Putin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore

Mosca, 22 set. (askanews) - Il completo rifiuto di rinnovare il Trattato New Start sui missili strategici costituirebbe un grave errore da molti punti di vista, un passo sbagliato e miope": lo ha affermato Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale russo. "Pertanto, la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative fondamentali previste dal Trattato START per un anno dopo il 5 febbraio 2026" ha detto il presidente russo spiegando che il rispetto del trattato "diventerà praticabile solo a condizione che gli Stati Uniti agiscano in modo analogo e non adottino misure che compromettano o violino l'attuale equilibrio del potenziale deterrente". La Russia non è interessata ad alimentare la corsa agli armamenti ha concluso Putin, ma è perfettamente in grado di reagire a qualsiasi minaccia. L'annuncio arriva dopo una settimana di provocazioni e di tensione al confine con gli Stati europei.