Pier Francesco De Robertis
17 set 2025
Putin fa visita a Zapad, esercitazioni congiunte Russia-Bielorussia

Mulino (Russia), 17 set. (askanews) - Nelle immagini diffuse sui canali telegram ufficiali, il Presidente Vladimir Putin visita a sorpresa le esercitazioni militari congiunte Zapad 2025 (Occidente 2025, ndr) tra Russia e Bielorussia. Putin ha dichiarato che a Zapad partecipano 25 delegazioni straniere, mentre le agenzie di stampa russe, che citano il Cremlino, riferiscono che sono presenti soldati provenienti da India, Iran, Bangladesh, Burkina Faso, Congo e Mali, per un totale di circa 100.000 truppe che partecipano alla fase finale delle esercitazioni strategiche. "Lo scopo dell'esercitazione - ha detto Putin - è quello di elaborare tutti gli elementi necessari per la protezione incondizionata della sovranità e dell'integrità territoriale e per respingere potenziali aggressioni contro lo Stato dell'Unione. Inoltre, tutto questo è tecnologia moderna utilizzata in operazioni di combattimento pratiche. E i piani di addestramento si basano sull'esperienza acquisita durante l'operazione militare speciale. Sono arrivate venticinque delegazioni straniere per partecipare alle esercitazioni del 2025, con 16 paesi che hanno inviato rappresentanti e sei contingenti militari per partecipare alle esercitazioni strategiche".