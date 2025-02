Putin: condannate oltre 1000 persone per terrorismo nel 2024 Mosca, 20 feb. (askanews) - Oltre mille persone sono state condannate in Russia per terrorismo nel 2024. Nel corso di un incontro annuale con i massimi giudici del Paese, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "il ruolo chiave spetta ai tribunali militari quando si esaminano casi penali di natura terroristica", aggiungendo che nel 2024 "sono stati esaminati circa 950 casi di questo tipo e sono state condannate 1.075 persone".