Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaOmicidio NapoliMacchina di Santa RosaKate Middleton biondaItalia-Cipro basket
Acquista il giornale
VideoPutin: con trapianti e nuove tecnologie si puo' vivere fino a 150 anni
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Putin: con trapianti e nuove tecnologie si puo' vivere fino a 150 anni

Putin: con trapianti e nuove tecnologie si puo' vivere fino a 150 anni

Il presidente russo conferma lo scambio avuto con il presidente cinese Xi