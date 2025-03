Putin: bene tregu, ma per pace rimuovere cause profonde crisi Mosca, 13 mar. (askanews) - Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di essere d'accordo con le "proposte per porre fine alle ostilità", ma che qualsiasi cessate il fuoco deve "affrontare le cause alla radice di questa crisi". Le dichiarazioni durante una conferenza stampa con l'alleato bielorusso Alexander Lukashenko.