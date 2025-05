Putin alla Parata della Vittoria: verità e giustizia sono con noi Mosca, 9 mag. (askanews) - Sulla Piazza Rossa di Mosca la parata militare per l'80esimo anniversario della "Vittoria nella Grande Guerra Patriottica", ovvero la fine della II guerra mondiale. Nel suo discorso davanti a 29 capi di stato e di governo di paesi alleati o amici, a partire dal leader cinese Xi Jinping, il presidente Vladimir Putin ha detto: "La Russia è stata e resta una barriera infrangibile contro il nazismo, la russofobia e l'antisemitismo. Si batte contro le atrocità commesse dai sostenitori di queste idee aggressive e distruttive. La verità e la giustizia sono dalla nostra parte". Subito dopo, il leader del Cremlino ha anche sottolineato come il "Paese intero sostenga l'offensiva militare speciale" che sta portando avanti in Ucraina. La sfilata con le coreografie dei militari quest'anno dura circa due ore, il doppio, rispetto agli altri anniversari non a cifra tonda. Le unità della parata includono le truppe impegnate nella guerra in Ucraina e sono affiancate da personale militare proveniente da più di dieci paesi amici.