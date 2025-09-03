Putin a colloquio con Kim, presidente russo ringrazia per le truppe Pechino, 3 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un nella capitale cinese e lo ha ringraziato per aver inviato truppe nella regione russa di Kursk per combattere "il nazismo moderno", dove le truppe ucraine hanno stabilito una testa di ponte per interrompere la logistica offensiva di Mosca nel 2024, prima di lasciarla mesi dopo. "Se c'è qualcosa che posso fare per te e per il popolo russo, o qualcosa che devo fare, lo considero un dovere fraterno che dobbiamo assumerci, e sono disposto a fare tutto il possibile per fornire aiuto", ha detto il leader nordcoreano a Putin