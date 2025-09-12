Pupo festeggia 70 anni e 50 di carriera con un tour mondiale Ponticino, 12 set. (askanews) - Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, compie 70 anni. Un traguardo che si intreccia con un'altra ricorrenza i suoi 50 anni di carriera su cui il popolare cantante ironizza così. "Ho cominciato a 20 anni, i conti sono facili insomma, il primo disco si chiamava Ti Scriverò, ero considerato a scadenza anche in chi credeva in me, fin dal inizio nel 75, 50 anni fa, ero considerato come uno yogurt in pratica. Sai scaduto al massimo dopo 5-6 anni. E questa è la grande sorpresa, che questo yogurt ancora si è mantenuto. La sorpresa per me è una scommessa vinta". Amato e conosciuto in Italia e nel mondo è stato capace di parlare a intere generazioni con autenticità e passione. Da ottobre partirà il tour mondiale "Pupo 50 storia di un equilibrista". "Parte un tour mondiale che toccherà tre quarti di mondo e partiamo in pratica dall'Italia per poi andare in Russia, diciamo situazione politica permettendo, ma io sono un artista e non faccio politica quindi il 4 ottobre cercherò di cantare a Mosca per poi andare dopo a Toronto, a Montreal, a New York e poi di nuovo in Kazakhstan e poi in Australia e poi fino a arrivare il 27 di maggio a Firenze, al Teatro Verdi, dove tutto è cominciato negli anni 70. Quindi è proprio un coming back pazzesco". Pupo ha festeggiato il compleanno a Ponticino, all'ex Hotel Country, luogo simbolico e cruciale della sua storia: "È un luogo che io avevo perso per affari sbagliati, per gioco d'azzardo, per le mie debolezze e che poi la vita mi ha dato l'opportunità, come tante altre cose che avevo perso, di recuperare, di riprenderle, ma non tanto per l'avidità di avere un capitale o qualcosa, ci sono dei principi che vanno oltre. Non ci guadagnerò niente in questo luogo, ma questo è il luogo dove mio padre ha lavorato..., scusate l'emozione. È il luogo della ripartenza che dimostra che tutti noi possiamo rialzarci.