Proteste in attesa di Netanyahu fuori dal kibbutz Nir Oz Nir Oz, 3 lug. (askanews) - Manifestazione di protesta fuori dal kibbutz Nir Oz in attesa di una visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il kibbutz ha subito il maggior numero di assassinii e di rapimenti nella giornata del 7 ottobre quando Hamas ha compiuto una terribile incursione in territorio israeliano, scatenando la reazione di Israele che da un anno e mezzo bombarda la Striscia di Gaza. "Stiamo aspettando che i fratelli e le sorelle che sono ancora a Gaza tornino a casa", dice una manifestante israeliana davanti al kibbutz. "Sono qui per dire al primo ministro Netanyahu riportali a casa ora, non hanno tempo", ha aggiunto.