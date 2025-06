Proteste anti Trump davanti alla Casa Bianca e a New York New York, 23 giu. (askanews) - Al grido di "Giù le mani dall'Iran ora", centinaia di persone si sono radunate nella turistica Times Square a New York, il giorno dopo gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari iraniani. Ma non è l'unica protesta anti-Trump; centinaia di manifestanti pacifisti si sono radunati davanti alla Casa Bianca contro gli attacchi statunitensi su tre siti nucleari in Iran. "La mia più grande paura è la guerra nucleare", afferma Max Reed, uno studente della Virginia settentrionale. "Questo è in assoluto il peggior incubo della nostra vita (...) con i soldi delle mie tasse qui stanno bombardando la casa della mia infanzia" ha spiegato un iraniano-americano durante una protesta a New York.