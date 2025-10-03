Venerdì 3 Ottobre 2025
Gaza, campo largo mutilato
Bruno Vespa
Scopero generale oggi
Flotilla ultime notizie
Italiani Flotilla
Hamas Trump
Taglio Irpef
Attentato Manchester
Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari
3 ott 2025
Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari
Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari
In solidarieta' con l'equipaggio della Flotilla. Circolazione ferroviaria sospesa per 20 minuti
