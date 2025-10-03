Protesta dei manifestanti pro Gaza alla stazione di Viareggio, bloccati i binari

Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
3 ott 2025
In solidarieta' con l'equipaggio della Flotilla. Circolazione ferroviaria sospesa per 20 minuti