Protesta a Los Angeles contro rimozione conduttore Abc Jimmy Kimmel

VideoProtesta a Los Angeles contro rimozione conduttore Abc Jimmy Kimmel
19 set 2025
Los Angeles, 19 set. (askanews) - I manifestanti si sono radunati fuori dallo studio "Jimmy Kimmel Live!" su Hollywood Boulevard a Los Angeles per esprimere solidarietà al noto conduttore Jimmy Kimmel, dopo che l'emittente ABC lo ha rimosso dalle trasmissioni in seguito alle critiche riguardanti i commenti fatti in diretta sulla morte dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Sui cartelli "Vergogna Abc" o "Combatti per la libertà d'espressione".