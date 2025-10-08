Mercoledì 8 Ottobre 2025

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mattarella 4 ottobreBonifici istantaneiCrosetto operatoAi Mode GoogleUcraina-Russia
Acquista il giornale
VideoProietti: "Umbria nuova meta turistica internazionale, crescono arrivi e presenze"
8 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Proietti: "Umbria nuova meta turistica internazionale, crescono arrivi e presenze"

Proietti: "Umbria nuova meta turistica internazionale, crescono arrivi e presenze"

La presidente della Regione: "Per l'ottavo centenario francescano numeri mai visti"