Processo per finanziamenti a Libia: Sarkozy arriva in tribunale Parigi, 27 mar. (askanews) - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è arrivato al tribunale di Parigi nel pomeriggio, dove è processato per corruzione insieme ad altri 11 imputati. Il caso ruota attorno alle accuse di finanziamento illegale della campagna elettorale dalla Libia prima delle elezione di Sarkozy del 2007. La sessione pomeridiana segna la parte finale delle requisizioni dell'accusa e l'annuncio delle condanne richieste.