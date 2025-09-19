"Processo a Rimini: Valeria Bartolucci difende il marito Louis Dassilva, mentre l'amante Manuela Bianchi accusa dall'esterno"

Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Uno yankee a Windsor
Lunedì si è aperto a Rimini il processo contro Louis Dassilva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Ma il colpo di scena più dirompente non è arrivato dai banchi della Corte: è esploso fuori, con la voce implacabile della moglie, Valeria Bartolucci. Lei, la moglie che guarda il mondo negli occhi: «Mio marito non ha ucciso Pierina». L’altra, Manuela Bianchi, l’amante che accusa… ma non entra in aula.In questo processo non si gioca solo la colpevolezza. La posta in gioco è molto più alta: la credibilità. #PierinaPaganelli #ValeriaBartolucci #LouisDassilva #ManuelaBianchi

