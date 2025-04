Principessa Leonor di Spagna è in Cile (per addestramento in Marina) Valparaiso (Cile), 4 apr. (askanews) - La principessa Leonor di Spagna, primogenita del re Felipe VI e della regina Letizia, ha visitato Valparaiso, in Cile, durante il suo addestramento in Marina. Leonor viaggia sulla nave scuola Juan Sebastian Elcano, salpata a gennaio, come parte del suo addestramento militare. La nave ha già visitato Salvador de Bahia, Brasile, e Montevideo, Uruguay.