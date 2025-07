Primo sabato di saldi e folla nei negozi Roma, 5 lug. (askanews) - Primo giorno di saldi in tutta Italia a eccezione della provincia autonoma di Bolzano (dove partono il 16 luglio); le immagini si riferiscono all'affollatissimo centro commerciale Porta di Roma a nord della capitale, dove molti negozi già offrono sconti al 50%. Secondo le previsioni di Confcommercio, 16,1 milioni di famiglie parteciperanno agli acquisti scontati in Italia. Ciascuna famiglia spenderà in media 203 , ovvero 92 pro capite, portando a un valore complessivo stimato di 3,3 miliardi di euro. Considerando vendite anticipate e pre saldi il giro d'affari potrebbe salire ancora. Ulteriore boost verrà dai turisti stranieri. Secondo Federmoda, la spesa complessiva dei soli prodotti del settore nel corso dei saldi estivi raggiungerà i 5,6 miliardi di euro di cui 2,3 appunto relativi agli acquisti dei turisti: se ne attendono 19 milioni questa estate in Italia.