Primo live per Jovanotti a Pesaro: "Bentornati, che bello ritrovarvi" Pesaro, 5 mar. (askanews) - Palajova, il tour di Jovanotti, ha debuttato a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena, nella prima di 50 date che segnano il ritorno in grande del cantante dal vivo. "Avete mille cartelli con scritto bentornato ma io lo dico a voi: bentornati amici, bentornati ragazze e ragazzi, bentornata gente, bello ritrovarvi, è bellissimo", ha detto salutando il suo pubblico. Sul palco con lui un ensemble di tredici solisti che hanno suonato i suoi più grandi successi come "L'ombelico del mondo", "Mezzogiorno", "I love you baby", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "Mi fido di te" e cinque nuovi brani: l'apertura dello show con "Montecristo", la title track dell'album "Il corpo umano", "Fuorionda", "101" e "Un mondo a parte".