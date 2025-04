Primo incontro fra leader di India e Bangladesh dopo la fuga di Hasina Milano, 4 apr. (askanews) - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha incontrato venerdì il leader del vicino Bangladesh, il primo incontro del genere da quando una rivoluzione a Dhaka ha estromesso l'alleato di lunga data di Nuova Delhi e ha inasprito le relazioni. Il premio Nobel Muhammad Yunus, 84 anni, ha assunto la guida del Bangladesh nell'agosto 2024 dopo che la vecchia alleata dell'India Sheikh Hasina è stata rovesciata come primo ministro da una rivolta guidata dagli studenti ed è fuggita in elicottero in India. L'India è stata la più grande benefattrice del governo di Hasina e il suo rovesciamento ha mandato in tilt le relazioni transfrontaliere, culminando con la scelta di Yunus di fare la sua prima visita di stato il mese scorso in Cina, il più grande rivale dell'India. In mezzo alla disputa diplomatica in atto, il Bangladesh si è anche avvicinato all'acerrimo nemico dell'India, il Pakistan.