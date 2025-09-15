Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Matilda FerrariViolenza SulmonaIsraele GazaUcrainaPapa LeoneOmicidio Kirk
Acquista il giornale
VideoPrimo giorno di scuola al Righi di Roma. I genitori approvano lo stop al cellulare
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Primo giorno di scuola al Righi di Roma. I genitori approvano lo stop al cellulare

Primo giorno di scuola al Righi di Roma. I genitori approvano lo stop al cellulare

"E' isolamento, non aiuta la socializzazione. In classe e' giusto che non lo usino"