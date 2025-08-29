Giovedì 28 Agosto 2025
Accedi
Il bluff di Putin
Lorenzo Castellani
Video
Abbonamento mensile:
2 € al mese
Pilato Tarantino
Sorteggi Europa League
Martina Nasoni
Ucraina
Alessia Morani
Città
Menù
Speciali
Video
Ultim'ora
Ricerca
Menu
Acquista il giornale
Accedi
Video
Primo anno senza test d'ingresso a Medicina, niente boom di iscritti
29 ago 2025
WhatsApp
Facebook
X
Print
Quotidiano Nazionale
Video
Primo anno senza test d'ingresso a Medicina, niente boom di iscritti
Primo anno senza test d'ingresso a Medicina, niente boom di iscritti
Sono circa 53mila, il 70% donne. Ma i posti sono 24mila: selezione solo rimandata
WhatsApp
Facebook
X
Print
© Riproduzione riservata
In evidenza
Il Piacere della lettura: l'intervista di Giulia Carla De Carlo a Sara De Simone
Guarda il video