Prime visite mediche per 5 leoncini nati in uno zoo in Norvegia Kristiansand (Norvegia), 5 giu. (askanews) - La prima visita medica di cinque teneri leoncini nati allo Zoo Dyreparken, nel Sud della Norvegia. I piccoli, tre maschi e due femmine, sono venuti alla luce lo scorso 19 maggio. Nelle immagini il personale del giardino zoologico li pesa e gli mette un chip identificativo. Sono tutti in buona salute, così come la madre Kira, che dopo i controlli medici si è subito riunita ai suoi cuccioli.