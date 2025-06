Prime pagine giornali, Cenci (Eikon) con Trump tsunami narrativo Roma, 3 giu. (askanews) - "Dalla nostra analisi semantica delle prime pagine dei giornali emerge tra il 2024 e il 2025 uno tsunami narrativo il cui regista è Trump". Così Cristina Cenci, Senior Partner & Founder di Eikon, ha illustrato l'analisi semantica avanzata realizzata da Eikon Strategic Consulting, basata su oltre 20.000 prime pagine di quotidiani nazionali e locali e presentata al Senato nel corso della cerimonia di certificazione di Best in Media Communication, il progetto di Eikon Strategic Consulting e Fortune Italia. Se il contesto restituito dalle prime pagine dei giornali in questo ultimo anno appare caratterizzato da sentimenti di allerta e tensione, l'analisi vuole approfondire e misurare l'impatto su questa rappresentazione e sulla reputazione del Sistema Paese delle aziende certificate Best in Media Communication, quelle aziende cioè che nel corso all'audit realizzato da Eikon, sono state certificate perché si sono distinte non solo in termini di reputazione, ma anche nella qualità delle relazioni stabilite con le redazioni giornalistiche. Per il 2025 queste aziende sono state 19, il 71% di quelle candidate: A2A, ALIA, AXA Italia, BAT Italia, Edison, ELI Lilly, ENI, Ferrovie dello Stato Italiane, Generali Italia, Gruppo Hera, INWIT, Iren, MSD, Open Fiber, Philip Morris Italia, Poste Italiane, SIMEST, Takeda, Zurich. In collaborazione con Eikon