Pretoria si tinge di blu e viola per la fioritura della jacaranda Pretoria, 23 ott. (askanews) - Gli alberi di jacaranda stanno fiorendo dentro e intorno ai sobborghi di Pretoria e Johannesburg, lasciando strade e marciapiedi ricoperti di fiori viola. La Jacaranda non è una pianta originaria del Sud Africa, è stata portata dal Brasile all'inizio del XIX secolo, rapidamente si è integrata con flora locale diventando parte integrante dell'ambiente. Non a caso Pretoria si chiama anche Jacaranda City con circa 70.000 alberi in fiore.