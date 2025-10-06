Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Risultati elezioni CalabriaSpoglio regionali CalabriaPapa Leone IorFrancia LecornuGuerra Ucraina
Acquista il giornale
VideoPresidio pro-Pal a Palazzo Marino: "Stop al rinnovo del gemellaggio con Tel Aviv"
6 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Presidio pro-Pal a Palazzo Marino: "Stop al rinnovo del gemellaggio con Tel Aviv"

Presidio pro-Pal a Palazzo Marino: "Stop al rinnovo del gemellaggio con Tel Aviv"

Manifestanti in piazza a Milano per sostenere la mozione di Carlo Monguzzi