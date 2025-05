Presidente serbo Vucic a Mosca per la parata Giorno della Vittoria Mosca, 7 mag. (askanews) - Il presidente serbo Aleksandar Vucic è atterrato a Mosca per partecipare alla parata del Giorno della Vittoria in Russia in programma il 9 maggio. Prima del viaggio, l'Unione Europea ha ripetutamente avvertito che non avrebbe accolto con favore la visita a Mosca del leader di un Paese candidato all'adesione all'UE, status di cui la Serbia gode dal 2012. Nelle immagini Vucic viene accolto all'aeroporto da funzionari russi.