Presidente Messico: "Non c'è da preoccuparsi" (per la vittoria Trump) Roma, 6 nov. (askanews) - La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che la vittoria elettorale di Donald Trump "non è motivo di preoccupazione" per il suo Paese, nonostante le minacce di dazi e deportazioni di massa di migranti. "A tutti i messicani. Non c'è motivo di preoccuparsi. Ai nostri connazionali, ai loro parenti che sono qui, agli imprenditori e alle imprenditrici messicani. Non c'è motivo di preoccuparsi. Il Messico va sempre avanti. Siamo un paese libero, indipendente e sovrano e ci saranno buone relazioni con gli Stati Uniti".