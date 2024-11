Presidente della Cop29 Babayev: siamo sulla strada della rovina Baku, 11 nov. (askanews) - La Cop29 è il "momento della verità" per l'Accordo di Parigi del 2015, ha detto il presidente azero della 29esima Conferenza Onu sul clima, Mukhtar Babayev, nel suo discorso d'apertura a Baku. "Siamo sulla strada della rovina. E questi non sono problemi futuri. Il cambiamento climatico è già qui", ha sottolineato. Che le vediate o meno, le persone soffrono nell'ombra. Stanno morendo nell'oscurità. E hanno bisogno di qualcosa di più della compassione, di preghiere e di documenti. Chiedono a gran voce una direzione e un'azione. La Cop29 è il momento da non perdere per tracciare un nuovo corso per tutti" ha aggiunto.