Presentata la XX edizione del Festival dell'Economia di Trento Milano, 8 apr. (askanews) - Un numero che vuol dire forza, solidità e visione. Il Festival dell'Economia di Trento spegne le 20 candeline, presentando la nuova edizione al Mudec di Milano. Ventennale della prestigiosa rassegna che coincide con i 160 anni de Il Sole 24 Ore. Da qui la voglia del Gruppo di regalare a tutti una quattro giorni - dal 22 al 25 maggio - ricca di appuntamenti e incentrata come di consueto sui grandi temi d'attualità. Abbiamo parlato con Fabio Tamburini, Direttore Il Sole 24 Ore: "Rischi e scelte fatali, l'Europa al bivio, questo è il titolo che abbiamo scelto, l'abbiamo scelto nell'autunno scorso, ma penso di poter dire che siamo stati profetici per affrontare il tema del Festival, il titolo del Festival, arriveranno a Trento professori, economisti, sei premi Nobel arriveranno da tutto il mondo per aiutarci a capire come nuotare nell'incertezza che è poi il titolo che abbiamo scelto per la conversazione che si avrà con Romano Prodi". Dal ritorno di Trump alla crisi di leadership dell'Europa, dalla sostenibilità industriale al ruolo dell'intelligenza artificiale. Tanti i temi sul tavolo, da approfondire e affrontare con le menti più brillanti del panorama accademico nazionale e internazionale. Passando poi al confronto con i giovani, grandi protagonisti anche nel Fuori Festival. È poi intervenuto Federico Silvestri, Direttore Generale Gruppo 24 Ore: "Avremo delle importanti novità, la più bella è che daremo voce ai giovani, lo faremo davvero e quindi un'iniziativa che si chiama Call for Ideas in cui i giovani saranno partecipi, proporranno argomenti, li tratteranno al pari degli altri importanti opinion leader". Grande soddisfazione per Trento e per il suo territorio: legato ormai a doppio filo al Festival e al Gruppo 24 Ore. Infine è intervenuto Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento: "Arrivare a vent'anni e presentare questa edizione con un contesto, mi permetto di dire, anche con un titolo pensato quattro mesi fa, sei mesi fa, che in qualche modo mi viene a dire anche purtroppo, diventa sempre più attuale, vuole dire che anche il nostro Comitato Scientifico ha saputo leggere l'economia internazionale e ha saputo leggere l'evolversi dell'economia internazionale". E ancora: 6 Premi nobel, 16 Ministri, più di 100 relatori del mondo accademico e tanti tra economisti, rappresentati istituzionali e dell'universo imprenditoriale. Numeri che si traducono in eccellenza, necessaria per dare risposte complete a una realtà complessa e mutevole.