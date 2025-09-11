Giovedì 11 Settembre 2025

VideoPresentata l'8/a edizione del Festival dello sport di Trento
11 set 2025
Presentata l'8/a edizione del Festival dello sport di Trento

In programma dal 9 al 12 ottobre, si proporra' con il tema "Adrenalina pura"