Première di "Blink Twice", primo film da regista per Zoe Kravitz Roma, 9 ago. (askanews) - L'attrice americana Zoe Kravitz sul black carpet alla première mondiale a Los Angeles di "Blink Twice", il suo debutto alla regia, con l'attore Channing Tatum e l'intero cast. Il thriller è "un'avventura emozionante, qualcosa che non avete mai visto prima", ha affermato il produttore Garret Levitz.