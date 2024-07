Premier Taiwan replica a provocazione Trump: relazioni con Usa solide Taipei, 17 lug. (askanews) - Il premier di Taiwan Cho Jung-tai replica a un'osservazione del candidato repubblicano alle presidenziali Usa, Donald Trump, secondo cui l'isola autogovernata dovrebbe pagare gli Stati Uniti per la sua difesa, affermando che le relazioni Taiwan-Usa sono state "molto solide" negli ultimi anni. "Siamo informati dell'osservazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Trump, ma siamo anche chiari sul fatto che le relazioni Taiwan-Usa sono state molto solide negli ultimi anni. Mantenere la pace e la stabilità dello Stretto di Taiwan e della regione dell'Indo-Pacifico è la nostra responsabilità e il nostro obiettivo comune", ha affermato. "Speriamo ancora che la struttura di base e il meccanismo per gli scambi attraverso lo Stretto possano essere ripristinati, inclusa la ripresa degli scambi tra la Straits Exchange Foundation e la sua controparte, invece di limitarci ad avere la pia illusione o azioni che non ricevono lo stesso livello di risposta, il che sarebbe un grosso ostacolo alle interazioni tra le due parti". "Dopo gli ultimi incidenti, compreso l'incidente della nave Kinmen e quello della nave da pesca, spero davvero che la comunicazione tra lo Stretto di Taiwan possa essere ripresa il prima possibile. Siamo disposti a lanciare questo appello, ad avanzare questa richiesta per ripristinare il meccanismo di comunicazione. Ciò sarà utile per eventuali emergenze o per mantenere la comprensione reciproca a lungo termine".