Premier spagnolo Sanchez a Pechino per tendere un ponte tra Ue e Cina Pechino, 9 set. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez è stato ricevuto a Pechino dal premier cinese Li Qiang, dove ha chiesto un "ordine commerciale equo", in un contesto di crescenti tensioni tra Cina e Unione Europea in diversi settori produttivi. "Nell'ambito delle relazioni tra l'Unione Europea e la Cina, la Spagna, signor Ministro, ha la ferma volontà di favorire e promuovere il dialogo, la negoziazione e accordi equilibrati a vantaggio sia dell'Unione Europea che della Cina. Vogliamo tendere ponti da difendere insieme, un ordine commerciale equo nel più scrupoloso rispetto del quadro multilaterale e mantenendo aperti i nostri mercati, consentendo alle nostre economie di crescere, a a beneficio delle nostre industrie e delle nostre società".