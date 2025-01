Premier palestinese: governo Stato Palestina a Anp o leader legittimi Oslo, 15 gen. (askanews) - Dopo l'annuncio di una tregua che potrebbe essere imminente nella Striscia di Gaza, il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa ha parlato da Oslo: "Questo momento offre un'occasione cruciale per agire con decisione", sottolineando che "è giunto il momento di adottare misure concrete per portare avanti la soluzione dei due Stati. "Nonostante la gravità della crisi, questo momento offre un'opportunità cruciale per agire con decisione. Con riconoscimento, responsabilità e solidarietà internazionale, possiamo trasformare la disperazione in speranza e le avversità in progresso tangibile. È arrivato il momento di adottare misure concrete per far avanzare la soluzione dei due Stati". "Eccellenze, mentre attendiamo il cessate il fuoco, è importante sottolineare che non sarà accettabile che nessuna entità governi la Striscia di Gaza, ad eccezione dei legittimi leader palestinesi e del governo dello Stato di Palestina".