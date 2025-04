Premier norvegese da Meloni: sostenere diritto Ucraina a difesa Roma, 14 apr. (askanews) - L'Ucraina è uno dei temi del colloquio fra il premier norvegese, Jonas Gahr Store e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo ha ricevuto a Palazzo Chigi. "Abbiamo discusso dell'Ucraina e della necessità di sostenere il diritto dell'Ucraina a difendersi - ha detto subito dopo il colloquio - Il modo migliore per garantire la sicurezza dell'Ucraina in futuro è contribuire a costruire la sua patria e anche ritenere la Russia responsabile di ciò che sta accadendo". "Se si vuole raggiungere un cessate il fuoco e avviare negoziati di pace, entrambe le parti devono contribuire - ha aggiunto - E quello a cui stiamo assistendo ora, gli ultimi giorni di raid Nato con bombe e droni contro i civili in Ucraina, è uno sviluppo estremamente drammatico e dobbiamo essere fermi contro questo, e su questo abbiamo opinioni comuni".