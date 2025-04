Ppe, Tajani: bene Merz, con lui si rafforzeranno legami Roma-Berlino Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Ho avuto un'ottima impressione" dell'intervento del cancelliere tedesco in pectore Friedrich Merz "anche perché le sue posizioni sono le nostre, per quanto riguarda per esempio la politica industriale e la lotta al cambiamento climatico, una visione pragmatica e non ideologica". Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine al Congresso del Ppe a Valencia. "Anche per quanto riguarda la questione dei dazi e il ruolo che l'Europa deve avere - ha aggiunto - è un cancelliere che secondo me permetterà alla Germania di essere protagonista". "Il fatto che il cancelliere sia espressione della famiglia popolare - ha poi osservato - permetterà anche di rafforzare i legami tra Roma e Berlino", visto anche che "siamo due paesi industriali, abbiamo gli stessi interessi egli stessi obiettivi". Tajani ha poi negato il rischio di un eccessivo protagonismo tedesco in Europa a discapito dell'Italia e dei Paesi mediterranei. "Non si tratta - ha affermato - di competere all'interno dell'Unione europea, noi dobbiamo lavorare insieme per l'Europa e per questo ho sottolineato l'importanza del Partito popolare europeo e delle famiglie italiane e tedesche. La Germania deve essere un nostro interlocutore di primo piano", "neanche i tedeschi possono fare da soli, quindi l'Europa è la nostra unica possibilità per proteggere nel modo migliore i nostri concittadini".