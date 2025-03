Poste.it si rifà il look Roma, 21 mar. - Il sito di Poste Italiane cambia volto con un restyling pensato per migliorare l'esperienza degli oltre 26 milioni di visitatori unici mensili. Il nuovo design, in linea con le ultime tendenze digitali, offre un'architettura ottimizzata per dispositivi mobili, rendendo la navigazione più semplice e accessibile. Il servizio del TG Poste.