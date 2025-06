Poste Italiane, welfare aziendale porta in vacanza i dipendenti Roma, 3 giu. (askanews) - Con "Camera con Vista" Poste Italiane mette a disposizione gratuitamente ai dipendenti e ai loro familiari una settimana di vacanza in bellissime località turistiche italiane. Un'iniziativa di welfare, nata grazie al grande patrimonio immobiliare di Poste Italiane, che mette a disposizione 17 alloggi in diverse zone di mare, lago e montagna. Il servizio del TG Poste.