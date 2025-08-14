Martedì 19 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoPossetti: "Sul ponte Morandi, cio' che per noi e' chiaro diventi verita' processuale"
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Possetti: "Sul ponte Morandi, cio' che per noi e' chiaro diventi verita' processuale"

Possetti: "Sul ponte Morandi, cio' che per noi e' chiaro diventi verita' processuale"

La presidente del comitato Ricordo vittime alla settima commemorazione della tragedia